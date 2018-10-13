В Керчи состоится конференция, посвященная 60-летию выхода в океан 1-й атлантической экспедиции

Историческая конференция, посвященная 60-летию выхода в океан 1-й атлантической экспедиции состоится в Керчи. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Керчи.

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Конференция пройдёт 16 октября в 13:00 в малом зале городского центра культуры и досуга имени Ю. Богатикова. Конференция будет посвящена 1-й атлантической экспедиции.

«Крымская общественная организация «Боспор» поздравляет ветеранов рыбной промышленности с 60-летием выхода в океан 1-й атлантической экспедиции 16 октября 1958 года», — говорится в сообщении.

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