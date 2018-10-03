В Керчи состоится посвящение в кадеты МЧС

В пятницу керченские спасатели организуют мероприятие.

5 октября в 14:00 на горе Митридат будет проходить торжественное мероприятие — посвящение в кадеты МЧС России учеников 5 класса муниципального бюджетного образовательного учреждения города Керчи Республики Крым «Школа № 4 имени А. С. Пушкина» и учеников 6 класса муниципального бюджетного образовательного учреждения города Керчи Республики Крым «Школа — морской технический лицей».

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Федеральное государственное казённое учреждение «3 Пожарно-спасательный отряд ФПС по Республике Крым» приглашает на мероприятие все желающих жителей и гостей города Керчи.

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