В Керчи состоится праздничный концерт ко Дню пожилого человека

Керчан приглашают на праздничный концерт, посвященный Дню пожилого человека. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Керчь.

Международный День пожилого человека — это особый день для граждан старшего возраста. Наши бабушки и дедушки заботятся о нас, передавая накопленный опыт и знания. Этот праздник отмечается ежегодно 1 октября во всём мире, и является отличным поводом, чтобы поздравить самых близких людей.

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В понедельник, 1 октября, в 15:00 в большом зале культурного центра имени Богатикова состоится мероприятие, посвященное Международному Дню пожилого человека. Запланирована торжественная часть и концертная программа.

Совет ветеранов города приглашает всех желающих.

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