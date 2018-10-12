В Керчи состоится презентация российско-итальянского кинофестиваля

Керчанам покажут лучшие фестивальные короткометражные итальянские фильмы на русском языке.

Открывается XVIII Неделя итальянского языка в мире и X Неделя итальянского языка и культуры в Крыму.

В честь открытия в Керчи 14 октября 2018 года в 11:00 в Центральной библиотеке им. В. Г. Белинского состоится презентация Российско-итальянского кинофестиваля «RIFF» (Russia-Italia Film Festival). Об этом сообщает пресс-служба Администрации города Керчь.

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В ходе мероприятия будут показаны лучшие короткометражные фильмы фестиваля на русском языке.

Приглашаются все желающие, вход свободный.

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