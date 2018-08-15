В Керчи состоится семинар для волонтёров

Керченский комплексный центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов проводит очередной семинар для волонтеров.

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Социальная служба приглашает на семинар «Волонтёр – моя миссия» всех, у кого есть желание и готовность помогать гражданам преклонного возраста и людям с ограниченными возможностями, идеи и предложения по улучшению условий жизни незащищенной категории граждан и всех, кто хочет реализовать себя в волонтерской деятельности.

Семинар состоится 24 августа 2018 года в 13:00 по адресу: ул. Сморжевского, д. 1,подъезд 1, офис ГБУ РК «КЦСО г. Керчи». Количество мест ограничено.

Запись на участие в семинаре и консультации ведется по телефону: +7 978 015 40 26, 6-25-51. Куратор проекта — Артемова Татьяна Владимировна.

В семинаре могут участвовать только лица, достигшие 18 лет!

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