В Керчи будут судить группу наркоторговцев

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении четырех членов организованной преступной группы наркоторговцев, действовавшей в Керчи.

Прокуратура города Керчи утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырех наркоторговцев. Они обвиняются в незаконном сбыте наркотических средств, совершенном организованной группой. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

По версии следствия, обвиняемые распространяли на территории Керчи наркотик – концентрат ацетилированного опия, в том числе используя систему закладок.

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Уголовное дело направлено для рассмотрения в Керченский городской суд.