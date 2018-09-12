В Керчи состоится турнир по пауэрлифтингу

В Керчи состоится Открытий Турнир Республики Крым «КУБОК ВОСПОРО» по пауэрлифтингу.

14 и 15 сентября 2018 года в г. Керчь поселке Героевское пройдет Открытий Турнир Республики Крым «КУБОК ВОСПОРО» по пауэрлифтингу (жиму штанги лежа и жиму классическому, троеборье и троеборье классическому пауэрлифтингу (с использованием и без использования специальной экипировки).

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В Керчь приедут более 90 спортсменов из разных городов России: Симферополя, Ялты, Севастополя, Курганинск, Новороссийск, Краснодара, Ленинск, Фролово, Волгоград, Архангельск, Ростов на Дону, Пермь и с. Тулугановка.

Пауэрлифтеры будут соревноваться за звание сильнейшего атлета в четырёх номинациях за награды и памятные призы. Команды городов будут бороться за кубки в четырех номинациях, один из кубков переходящий, команда города Керчи, победитель прошлого турнира передаст команде победителю, который определится в борьбе на этих соревнованиях.

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