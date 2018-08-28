В Керчи состоится творческий вечер керченской поэтессы Людмилы Полищук

В читальном зале Центральной городской библиотеки им. В. Г. Белинского 1 сентября 2018 года с 15:00 до 17:00 состоится творческий вечер керченской поэтессы Людмилы Полищук, автора книги стихов «Зеркало души».

Сборник не случайно называется «Зеркало души». По мнению автора, в стихах, как в зеркале, отражается личность автора — его размышления, впечатления от жизни, тревога за судьбу Родины.

Присутствующие узнают о жизненном и творческом пути поэтессы. Услышат её стихи, которые прочитают коллеги по перу.

«Стихи помогают жить, заставляют думать о жизни, видеть красоту мира. Когда читаешь стихи полюбившихся авторов, то узнаёшь его душу, он становится тебе хорошим знакомым, другом, братом по духу. Приглашаю всех к знакомству и благодарю своих постоянных читателей» — пишет Людмила на своей страничке на портале «Стихи.ру», который предоставляет авторам возможность свободной публикации своих литературных произведений в сети Интернет на основании пользовательского договора.

Все желающие приглашаются на творческий вечер Людмилы Полищук, который состоится 1 сентября в 15:00 в ЦГБ имени В. Г. Белинского.

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