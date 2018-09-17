В Керчи состоится заседание исторического клуба «Память»

В читальном зале Центральной городской библиотеки им. В. Г. Белинского 22 сентября в 14:00 состоится очередное заседание исторического клуба «Память». Об этом сообщает информационный портал «Город зовёт».

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Основными темами обсуждения станут участие Черноморского флота в военных операциях Великой Отечественной войны, военных операциях на Черном море, а также обсудить важное событие для нашего города — 45-летия со дня присвоения Керчи звания «Город-герой». Заседание исторического клуба «Память» проведет керчанин, корабел, историк флота, выпускник Николаевского кораблестроительного института — А. Н. БАДЯКИН и историк, бывшая заведующая Керченским городским архивом Т. И. САФИНА.

Читатели библиотеки и жители города, историки, архивисты, краеведы смогут узнать интересные, исторические факты о ходе войны, о том, как Черноморский флот оборонял базы и побережье, защищал свои коммуникации, действовал на коммуникациях противника, наносил авиаудары по его береговым объектам, а также, все желающие смогут ознакомиться с изданиями, представленными на книжной выставке «И горит золотая звезда».

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