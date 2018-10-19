В Керчи состоялась церемония прощания с погибшими при массовом убийстве (ВИДЕО)

Сегодня в Керчи состоялась траурная церемония в память о погибших в результате страшной трагедии в Керченском политехническом колледже.

На центральной площади города находятся тысячи людей с цветами. Под траурную музыку керчане продолжают прибывать.

Вся территория площади Ленина ограждена железными рамками, на ней установлены системы досмотра и работают специальные службы. Сотрудники МЧС выстроились в колонну, чтобы проститься с погибшими и помочь в транспортировке гробов.

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Вместе в керчанами, соболезнования выразили представители руководства города и Крыма.

На главном экране города зажжена свеча в память о трагедии в Керчи 17 октября 2018 года.

В Керчи состоялась церемония прощания с погибшими при массовом убийстве

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