В Керчи состоялась новогодняя программа «Поющая ёлка» (ФОТО)

Сегодня с 16:00 на главной площади города Керчи проходит новогодняя программа «Поющая ёлка».

Продолжается череда новогодних мероприятий в Керчи. Сегодня на площади имени Ленина с 16:00 до 19:00 проходит новогодний песенный калейдоскоп вокально-хоровых коллективов города и развлекательная программа «Поющий микрофон», а также работает уличный комплекс «Новогодний городок».

В мероприятии участвуют люди разных возрастов, а также ребята из 16 вокально-хоровых коллективов города.

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«Данная развлекательная программа проходит впервые не только в Керчи, но и в Крыму. Комплекс «Поющая ёлка» приобретен в этом году по инициативе администрации нашего города», — рассказывает один из организаторов программы «Поющая ёлка».

Также на сегодня запланирована церемония зажжения огней на новогодней ёлке на площади перед ДК «Корабел» и перед детской школой искусств имени Р. Сердюка.

В Керчи состоялась новогодняя программа «Поющая ёлка»