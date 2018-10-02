В Керчи состоялась торжественная встреча с делегацией из Краснодарского края (ФОТО)

Сегодня в здании Администрации Керчи состоялась встреча руководства города с делегацией из Краснодарского края.

На встречу с руководством города Керчи прибыла делегация из Краснодара и Краснодарского края, в состав которой вошли представители общественных организаций данных регионов, специалисты администраций и депутаты окружного, районного и сельского уровней. Во главе делегации стоял депутат Государственной Думы Российской Федерации Дмитрий ЛАМЕЙКИН.

Мероприятие, проводившееся в Администрации, возглавляли заместитель председателя Керченского городского совета Ольга СОЛОДИЛОВА и глава администрации Керчи Сергей БОРОЗДИН. От нашего города на нём присутствовали заместитель председателя общественного совета Валерий ПЛОТНИКОВ, председатель совета общественной организации ветеранов Керчи Николай КИТИКОВ и другие.

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В ходе мероприятия был показан видеоролик о Керчи и её достопримечательностях, природном и промышленном потенциалах.

«От имени главы муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым Николая ГУСАКОВА и от себя лично рада приветствовать гостей из Краснодарского края на гостеприимной многовековой керченской земле. Мы тесно сотрудничаем с представителями Краснодарского края во всех сферах деятельности и хотим, чтобы такие встречи стали регулярными, ведь в их процессе происходит взаимодействие и обмен опытом», — поприветствовала гостей Ольга Станиславовна.

Помощник депутата Государственной Думы Российской Федерации Алла ГАЛКИНА призналась в том, что с 2016 года планировала поездку с делегацией в Крым, однако получилось приехать только спустя два года. Кубанцы уже дважды побывали в Сочи, а вот в Керчь добрались в первый раз.

После выступления главы делегации и его помощника, выступили молодые депутаты четырёх районов и одного внутригородского округа Краснодарского края с презентациями, которые ознакомили гостей торжественной встречи с достопримечательностями, главными достижениями и культурой каждого из населенных пунктов.

В рамках мероприятия гости преподнесли Администрации города Керчи поделки, созданные краснодарскими мастерами, книги, настенные часы и многое другое. Также председателю совета общественной организации ветеранов города Николаю КИТИКОВУ были вручены материалы для военного музея, сборник воспоминаний о Великой Отечественной войне, написанный ветераном Краснодарского края, и портрет героя Советского Союза, воевавшего в Керчи. Одна из девушек, которая является депутатом районного уровня в Краснодарском крае, попросила керчан пройти с этим портретом по улицам нашего города в составе бессмертного полка на день Победы.

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Представители руководства делегации не раз пригласили жителей нашего города посетить Краснодар и прилегающие к нему районы.

Керчане и гости мероприятия выразили надежду на то, что совместный диалог будет взаимополезным и интересным, и принесёт положительные результаты.

В Керчи состоялась торжественная встреча с делегацией из Краснодарского края

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