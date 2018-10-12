В Керчи состоялось открытие выставки «Городище Белинское»

Сегодня в 14:00 в Историко-археологическом музее Керчи состоялось открытие выставки «Городище Белинское».

Систематическими исследованиями городища Белинское занимается Тульский государственный педагогический университет с 1996 года. Руководит раскопками доктор исторических наук Виктор ЗУБАРЕВ.

Городище было основано как военное поселение в начале II века нашей эры и занимало узловое место в системе обороны Европейского Боспора, с одной стороны, а с другой, находилось на скрещивании путей, ведущих как к северу, в сторону степного Крыма, так и к югу, в сторону Феодосии. Оно значительно выделяется среди подобных поселений, потому что уникально своим размером и благоустроенностью.

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«Территория городища была выбрана для строительства еще задолго до его основания. В ходе исследований там были обнаружены следы более древнего поселения, что доказано археологическими находками, которые относятся к более раннему периоду».

Городище расположено в 30 км от города Керчь и в 4 км от побережья Азовского моря. Свое название оно получило по близлежащему населенному пункту — селу Белинское Ленинского района.

На выставке были представлены различные предметы быта из дерева и кости, терракотовые статуэтки, бусины и бронзовые монеты, а также амфоры, в одной из которых и по сей день сохранились остатки нефти.

Научные сотрудники музея рассказали о системе оборонительных сооружений городища, об основных занятиях его жителей, а также о развитии и дальнейшей судьбе городища.

В конце мероприятия была проведена небольшая игра-викторина для учащихся школы №9, которые присутствовали на выставке.

Младший научный сотрудник историко-археологического музея Татьяна ТРЕКОВА рассказала, что 4 ноября 2018 года будет проводится всероссийская акция «Ночь искусств» в картинной галерее города Керчь, лапидарии, а также историко-археологическом музее.

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