В Керчи состоялось торжественное открытие дома для заливчан

Сегодня на «Семи Ветрах» состоялось торжественное открытие нового девятиэтажного дома, построенного судостроительным заводом «Залив» для его сотрудников.

На открытие были приглашены почётные гости, среди которых: министр промышленной политики Республики Крым Андрей Геннадьевич ВАСЮТА, глава муниципального образования городского округа Керчь, председатель керченского городского совета Николай Сергеевич ГУСАКОВ, глава администрации города Керчь Сергей Вадимович БОРОЗДИН, директор по общим вопросам судостроительного завода «Залив» Ринат Рашидович ДЖАПАРОВ.. Каждый из них сказал своё слово на торжественной части мероприятия.

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Сергей Вадимович БОРОЗДИН прокомментировал открытие нового дома так:

«Для города это очень знаковое событие. Очень долго Керчь не строилась и, наконец, первый шаг сделан. Хочу сказать, что эта стройка началась не первой, но как всегда «Залив» оказался номер один. Этот дом сдан в эксплуатацию первой из последних новостроек».

Ректор КГМТУ Евгений Петрович Масюткин сообщил, что хочет взять пример с судостроительного завода «Залив» и построить для преподавательского состава новый дом на месте выведенного из строя учебного корпуса.

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Все почетные гости пожелали новосёлам комфортного проживания в доме, а сотрудникам судостроительного завода «Залив» дальнейших успехов в работе, расширения реализации программы построек и побед на своем предприятии.

Лучших сотрудников предприятия наградили во время торжественного мероприятия. Работники завода получили от них грамоты, благодарности и денежные премии от предприятия.

В конце праздника одна из семей, получивших жильё в доме, пригласила почётных гостей на осмотр своей новой красивой просторной двухкомнатной квартиры и накрыла для них праздничный стол.

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Организаторы мероприятия сообщили, что собственники квартир нового жилого дома получат свои ключи на следующей неделе, что вызвало некоторое недовольство среди гостей праздника.

Новый дом для заливчан. ФОТО

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