В Керчи состоялся финал проекта Вeauty Вody

В Керчи завершился юбилейный пятый сезон популярного спортивного проекта «Beauty Body».

В течение двух месяцев девушки и парни усердно тренировались, регулярно посещали полезные семинары и мастер-классы. До финала дошли далеко не все конкурсанты. Некоторые по той или иной причине были вынуждены сойти с гонки. Остались самые выносливые и трудолюбивые.

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После дефиле и демонстрации своих результатов жюри объявило результаты пятого сезона «ВВ проекта».

Победительницей в номинации «Фитнес бикини» стала Татьяна ДАНИЛЮК.

До финала проекта дошёл лишь один парень, он автоматически и стал победителем в номинации «Пляжный бодибилдинг» — Александр КАЦУКА.

Редакция Керчь ИНФО присоединяется к поздравлениям и желает, чтобы спорт оставался частью вашей жизни, а результаты всегда приносили удовольствие.

Финал проекта Вeauty Вody. Фото

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