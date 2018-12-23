В Керчи состоялся новогодний праздник на крымскотатарском языке (ФОТО)

Сегодня в Керчи прошёл новогодний концерт на крымскотатарском языке «Янъы йыл хайырлы олсун!»

23 декабря в 15:00 в большом зале городского центра культуры имени Ю. Богатикова состоялась праздничная концертно-развлекательная программа на крымскотатарском языке «Янъы йыл хайырлы олсун!», которая собрала полный зал.

Четвёртый год по инициативе и при поддержке РОО «Къырым» проводится новогодняя концертно-развлекательная программа на крымскотатарском языке для жителей и гостей города Керчи.

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На новогоднем мероприятии гости выслушали поздравления и насладились концертом национальных коллективов.

В Керчи состоялся новогодний праздник на крымскотатарском языке