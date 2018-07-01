В Керчи состоялся отчетный концерт танцевальной фитнес-студии «DANCE HALL»

Вчера в Керчи состоялся настоящий праздник — участники танцевальной фитнес-студии «DANCE HALL» показали, чему научились за год.
Отчетный концерт с участием всех коллективов студии прошел на танцполе клуба «Cherry». Для присутствующих в зале друзей фитнес-студии выступили дети и взрослые, которые исполняли номера в стиле хип-хоп, контепм, сальса и др. Именно они и стали главными звездными гостями и хедлайнерами.
Также все присутствующие смогли насладиться вкусным фуршетом и поучаствовать в развлекательной программе известного керченского ведущего Владимира ЧИЧИЛАНОВА.
Не обошлось и без церемонии награждения.
Генеральным партнером мероприятия выступил Магазин ваших идей! Подарки и сувениры! А сайт КерчьИНФО выступил информационным партнером праздника и стал свидетелем яркого закрытия сезона. Делимся фото и с вами, дорогие читатели.