В Керчи состоялся отчетный концерт танцевальной фитнес-студии «DANCE HALL»

Вчера в Керчи состоялся настоящий праздник — участники танцевальной фитнес-студии «DANCE HALL» показали, чему научились за год.

Отчетный концерт с участием всех коллективов студии прошел на танцполе клуба «Cherry». Для присутствующих в зале друзей фитнес-студии выступили дети и взрослые, которые исполняли номера в стиле хип-хоп, контепм, сальса и др. Именно они и стали главными звездными гостями и хедлайнерами.

Также все присутствующие смогли насладиться вкусным фуршетом и поучаствовать в развлекательной программе известного керченского ведущего Владимира ЧИЧИЛАНОВА.

Не обошлось и без церемонии награждения.

Генеральным партнером мероприятия выступил Магазин ваших идей! Подарки и сувениры! А сайт КерчьИНФО выступил информационным партнером праздника и стал свидетелем яркого закрытия сезона. Делимся фото и с вами, дорогие читатели.

Отчетный концерт танцевальной фитнес-студии «DANCE HALL». Фото

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