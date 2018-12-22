В Керчи состоялся первый кастинг шестого сезона спортивного проекта Вeauty Body (ФОТО и ВИДЕО)

Этот день для участников, лишь первый шаг к изменению. В дальнейшем их ждет упорная работа, ведь впереди 14 недель тренировок под руководством профессиональных бодибилдеров и фитнес-тренеров.

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Какие номинации в проекте?

Мужские номинации: классический бодибилдинг и пляжный бодибилдинг

Женские: модельный фитнес, фитнес бикини, возможно будет бодифитнес

Совместная номинация: рестарт, в ней не имеет значение вес, возраст, фигура, а вот с желанием и упорством пропуск в нее заказан. Это обычные керчане, которые решили похудеть. Тренировки в этой номинации будут упрощены.

В этом году подано уже более 40 заявок, сегодня пришло 11 участников, все они прошли в проект.

Следующий кастинг состоится уже в следующем году 12 января, все желающие еще могут подать заявку на участие до этого дня.

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