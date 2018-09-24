В Керчи состоялись праздничные мероприятия, посвященные дню Государственного флага и герба Крыма (ФОТО)

В Керчи в большом зале культурного центра имени Ю. Богатикова состоялось торжественное собрание, посвященное Дню Государственного флага и Государственного герба Республики Крым, и праздничная концертная программа «Процветание – в единстве».

Сегодня зал культурного центра был заполнен. На празднике присутствовали жители и гости города Керчь, а также глава администрации города Сергей БОРОЗДИН, председатель Керченского городского совета Николай ГУСАКОВ и другие представители власти города.

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В начале мероприятия выступили девочки из одного из городских творческих коллективов, одетые в яркие красочные национальные костюмы множества народов, населяющих Крым.

Ведущие мероприятия произнесли вступительную речь, после чего почётные гости поздравили керчан, напомнили что обозначает символика Крыма и пожелали им крепкого здоровья.

По окончании торжественного собрания началась концертная программа, на которой выступили творческие коллективы города Керчь.

В Керчи состоялись праздничные мероприятия, посвященные дню Государственного флага и герба Крыма

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