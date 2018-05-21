В Керчи состоялся товарищеский матч по мини-футболу между студентами и полицейскими. Кто победил?

На территории Керченского политехнического колледжа прошел товарищеский матч по мини-футболу между студентами и сотрудниками Управления МВД России по г. Керчь.

Соревнования организованы совместно с членами Общественного совета при УМВД и прошли в рамках Общероссийской акции «Зарядка со стражем порядка», приуроченной к 300-летию российской полиции, сообщает пресс-служба УМВД России по г. Керчи.

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В товарищеской встрече все футболисты показали отличную технику владения мячом и высокий командный дух. Но спортивная удача была на стороне футболистов команды полицейских.

Однако целью мероприятия была не победа, а пропаганда здорового образа жизни, физического развития и нравственного воспитания подрастающего поколения. Поэтому по окончанию матча полицейские вручили футболистам политехнического колледжа кубок дружбы и порадовали студентов необычным сладким сюрпризом в виде торта.

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Керченские полицейские планируют проведение подобных мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и способствующих укреплению положительного образа сотрудника правопорядка, и в других образовательных учреждениях и молодежных организациях города.

Очень здорово, что керченские полицейские на своем примере показывают молодежи, что здоровый образ жизни — это очень полезная привычка!

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