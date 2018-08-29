В Керчи сотрудника питерской организации оштрафовали на 20 000 рублей

По постановлению прокурора Керчи должностное лицо Санкт-Петербургской организации оштрафовано на 20 000 рублей за несоблюдение требований антикоррупционного законодательства при трудоустройстве бывшего муниципального служащего.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства:

«Установлено, что руководитель Санкт-Петербургской организации, трудоустроивший бывшего служащего администрации г. Керчи, не сообщил в установленный законом срок нанимателю по последнему месту службы о принятии его на работу»

Было возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего).

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По результатам рассмотрения дела и представленных к нему материалов должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей

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