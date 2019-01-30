В Керчи сотрудники МЧС ликвидировали опасные авиабомбы

Взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны представляли огромную угрозу для жизни людей, но были вовремя обезврежены. Об этом сообщает пресс-центр Главного Управления МЧС России по РК.

Накануне в МЧС пришло сообщение от местных жителей, обнаруживших подозрительную находку в земле на территории Керчи. Керчане сообщили, что найденный металлический предмет очень напоминает по внешнему виду боеприпас.

На место тут же прибыли специалисты отделения пиротехнических работ Специального морского отряда ГУ МЧС России по РК. Специалисты провели идентификацию предмета и выяснили, что им является 20-ти килограммовая осколочная авиационная бомба.

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Группа сотрудников МЧС провела дополнительное обследование прилегающей территории, в ходе которого были обнаружены еще два снаряда – осколочные авиабомбы весом в 20 и 10 кг.

«Обезвреживание этих опасных находок осуществлялось с особыми мерами безопасности. Чтобы предотвратить разлет осколков снарядов и погасить взрывную волну, пришлось заложить авиабомбы в глубокую яму и укрыть их большим слоем земли», — комментирует происшествие ВрИО начальника ГУ МЧС России по РК Александр ЕРЕМЕЕВ.

После обезвреживания найденных боеприпасов было проведено повторное обследование территории на наличие иных взрывоопасных предметов. Никаких подозрительных предметов обнаружено не было.

В операции по обезвреживанию было задействовано две единицы боевой техники и восемь человек личного состава.