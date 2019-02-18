В Керчи старая опора повисла на проводах

Керчане просят сотрудников КРЭСа обратить внимание на опасную ситуацию.

В Редакцию КерчьИНФО пришло письмо от Акима АБРЕКИМОВА:

«Просьба обратить внимание на ситуацию со столбом линий электропередач находящимся на пустыре возле улицы Кулакова. Очевидно в один из не очень погожих дней ветхая железобетонная основа столба обломалась и он накренился, повис на проводах. Видно кто-то из местных жителей подпер столб деревянным бруском но, если честно, надежность конструкции вызывает сомнения».

Читайте: Керченский РЭС информирует: в некоторых районах города не будет света

Керчанин пояснил, что в этом районе часто гуляют местные жители и гуляют дети. Дабы не произошло беды необходимо срочно принять меры.