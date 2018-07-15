В Керчи стартовал проект Beauty Body

Сегодня в Керчи прошел кастинг среди желающих стать участниками юбилейного пятого сезона популярного проекта Beauty Body.

Beauty Body — это проект, направленный на популяризацию бодибилдинга. В рамках проекта проходит подготовка спортсменов в целевых номинациях этого вида спорта.

Помимо спортивных тренировок, участники посещают семинары по диетологии, спортивному и здоровому питанию, мастер-классы по позированию, актёрскому мастерству, make-up от профессионалов…

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Сегодняшний день для участников, принятых в проект, стал первым шагом к изменению. Впереди их ждет несколько месяцев упорной работы, итогом которой станет не только новое желанное тело, но и приобретенные полезные знания и навыки.

Бесменными организаторами проекта являются известные керченские спортсмены Наталья ПЕРШКО и Александр ИВАНОВ.

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