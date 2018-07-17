В Керчи стартовала научная экспедиция Института археологии Крыма

С 15 июля Керченская экспедиция Института археологии Крыма Российской Академии Наук начала свою работу на поселении Глейки II (район мыса Фонарь).
Экспедиция проходит под руководством доктора исторических наук, заведующего отделом Института Александра КИСЛОГО.
Читайте: Уральские ученые помогут в исследовании пещеры, найденной под «Тавридой»
Для справки. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт археологии Крыма РАН» — академическая организация Крыма. Создана во исполнение указания Президента РФ В.В. Путина от 3 апреля 2014 г. № Пр-702 на базе Крымского филиала Института археологии НАН Украины.