В Керчи стартовали соревнования по водному поло

Сегодня, 4 июля 2018 года, в Керчи начались соревновательные дни Открытого первенства Республики Крым по водному поло среди юношей до 17 лет и Республиканских соревнований по водному поло среди юношей 2006-2007 г.р. «Кубок Чёрного Моря», посвящённых Дню Рыбака.
Площадка для соревнований — водная станция на набережной Керчи. Спортивный конкурс стартовал в 13:00.
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В этом году в соревнованиях участвуют ребята не только из Крыма, но также из городов материковой России: Дзержинск, Краснодар, Ростов-на-Дону, Москва и др.
Соревнования по водному поло в Керчи продлятся до 8 июля.