В Керчи стартовали соревнования по водному поло

Сегодня, 4 июля 2018 года, в Керчи начались соревновательные дни Открытого первенства Республики Крым по водному поло среди юношей до 17 лет и Республиканских соревнований по водному поло среди юношей 2006-2007 г.р. «Кубок Чёрного Моря», посвящённых Дню Рыбака.

Площадка для соревнований — водная станция на набережной Керчи. Спортивный конкурс стартовал в 13:00.

Читайте: Керчане привезли медали с чемпионата по плаванию

В этом году в соревнованиях участвуют ребята не только из Крыма, но также из городов материковой России: Дзержинск, Краснодар, Ростов-на-Дону, Москва и др.

Соревнования по водному поло в Керчи продлятся до 8 июля.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.