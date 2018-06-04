В Керчи стартовало первенство по теннису среди девушек

В СК «Планета ПРОСПОРТ» проходит Первенство Республики Крым по теннису среди девушек до 15 лет. На соревнования зарегистрировалось 22 участницы, среди которых определят кандидатов в состав сборной команды Республики Крым.

Чтобы побороться за звание лучших теннисисток Крыма, в Керчь приехали спортсменки практически со всех уголков России: Тюмени, Москвы, Севастополя, Симферополя, Алушты, Анапы, Рязани, Череповца, Краснодара и Сочи. Город Керчь представляет воспитанница «Проспорта» Наталья Саранди. Для судейства в город-герой пригласили главного судью из Ялты Веронику Литвинскую.

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Как рассказали журналистам КерчьИНФО организаторы соревнований, сегодня на кортах проходит одиночный турнир, уже во вторник начнется парный. Ориентировочно окончание и определение результатов первенства запланировано на пятницу, 8 июня.

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