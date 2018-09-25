В Керчи стартует первый Международный Азово-Черноморский форум высоких технологий

В рамках первого форума обсудят будущее Керчи и Крыма с новыми проектами и разработками в области высоких технологий.
Сегодня в Керчь приезжают участники форума. Это представители городов, регионов и стран Азово-Черноморского побережья — члены международного делового клуба «Боспор».
Еще при первых этапах строительства Крымского моста, стало понятно, что у Керчи и Крыма появляется больше возможностей для развития и реализации необходимых проектов, которые задумывались не одно десятилетие назад. Однако, даже для «старых планов» нужны новые и современные технологии.
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Также организаторы считают, что именно развитие цифровой экономики сейчас так необходимо полуострову.
Александр РЕКУТА — председатель организационного комитета I Международного Азово-Черноморского форума высоких технологий рассказал журналистам КерчьИНФО подробнее о программе и целях съезда:
«Мы решили создать особую инвестиционную площадку, где можно обсуждать различные условия работы предпринимателей. Это площадка диалога между властью и предпринимателями. Почему Керчь — потому что сейчас это ворота Крыма. Керчь надо развивать, ее надо преображать и делать современным и культурным городом. Именно современные технологии позволят ускорить процесс развития».
Александр Леонидович рассказал, что уже сейчас существуют некоторые соглашения с керченской Администрацией. Так, на месте завода «Альбатрос», который выходит из стадии банкротства, будет создан индустриальный парк. Это уже первый шаг для нового экономического центра Керчи.