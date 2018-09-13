В Керчи стартует всероссийский фестиваль «Крымский мост» по гиревому спорту

В Керчи стартует открытое первенство России среди ветеранов и всероссийский фестиваль по гиревому спорту «Крымский мост».

Гиревой спорт — это циклический вид спорта, в основе которого лежит подъём гирь максимально возможное число раз за отведённый промежуток времени в положении стоя.

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В период с 14 по 16 сентября включительно в пансионате города Керчи «Москва-Крым» будет проходить открытое первенство России среди ветеранов и всероссийский фестиваль по гиревому спорту «Крымский мост».

Открытие мероприятий, организатором которых является региональное отделение Всероссийской Федерации гиревого спорта в Республики Крым, состоится 14 сентября в 10:00.

По словам главного судьи Всероссийской Федерации гиревого спорта Сергея Ивановича ВЕРЕЩАГИНА, в открытом первенстве России среди ветеранов и всероссийском фестивале по гиревому спорту «Крымский мост» примут участие все желающие спортсмены из городов Крыма и России, а также будут приглашены почётные гости.

Пансионат «Крым-Москва», в котором будут проходить соревнования, находится по адресу: улица Московская, 18.

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