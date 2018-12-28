В Керчи ставят на колеса вагон, который раздавил большегруза (ФОТО)

На рельсы поставят вагон, потом с путей уберут грузовик.

Серьезные повреждения получил грузовой автомобиль посте того, как его протаранил железнодорожный состав на переезде.

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Сейчас на месте ведут работы по устранению аварии. Большим автокраном сначала разгрузили вагон. Теперь его необходимо снят с шасси. После, поставить шасси на рельсы и вернуть вагон на место.

Стали известны и обстоятельства происшествия. Водитель не нарушал ПДД. Зафиксирована неисправность семафора.

В Керчи поезд раздавил фуру