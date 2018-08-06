В Керчи столкнулись четыре машины — есть погибшие

Как сообщили нам читатели, сегодня, 6 августа, в Керчи произошла страшная авария с участием четырех автомобилей.
Три легковых авто и одна «Газель» попали в ДТП на Горьковском мосту. Причина и виновник аварии неизвестны, сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства на месте происшествия.
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По словам очевидцев, водитель автомобиля марки «ВАЗ» погиб на месте, также есть пострадавшие среди других участников аварии. На мосту работает скорая помощь МЧС, движение по дороге затруднено.