В Керчи столкнулись мотоцикл и маршрутка

В Керчи столкнулись мотоцикл и маршрутка

Вчера во второй половине дня в Керчи произошла серьезная авария.

Керчане сообщают, что 4 февраля приблизительно в 17:00 на перекрестке улиц Войкова и Розы Люксембург, в районе автобусной остановки «Фабрика-кухня», произошло ДТП с участием мотоцикла и маршрутного такси.

У маршрутки разбилось стекло, а рядом с ней на асфальте были видны следы крови.

По предположениям очевидцев, водитель маршрутки не пропустил движущееся со стороны завода транспортное средство. В результате столкновения водителя мотоцикла отбросило примерно на восемь метров.

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К месту ДТП немедленно выдвинулись сотрудники ГИБДД и скорой медицинской помощи. Мотоциклиста, который не подавал признаков жизни, забрали. Проезд по улице Люксембург временно перекрыли.

Официальной информации об аварии пока нет. Подробности неизвестны.

 

 

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