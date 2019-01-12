В Керчи строят большой комплекс для купания на Крещение

Скоро состоится праздник Крещения Господня. После обряда освещения воды, все желающие смогут окунуться в море в специально оборудованном для этого месте.

Уже сегодня на городской набережной впервые в Керчи возводят из дерева большой комплекс для купания людей в Крещение. Раньше таким образом его у нас в городе не благоустраивали. Также стало известно, что место для купания строит предприниматель из Подмосковья.

Как и в прошлом году на месте купания будут работать водолазы МЧС, бригада Скорой помощи. Оборудуют места для переодевания и предоставят горячий чай.

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Администрация города и керченские спасатели призывают воздержаться от купания в местах, не оборудованных и не подготовленных в соответствии с требованиями безопасности, а также при отсутствии сотрудников, отвечающих за безопасность на водных объектах.