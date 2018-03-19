В Керчи свой 90-летний юбилей отметила ветеран ВОВ Журбенко Нина Сергеевна

17 марта свой 90-летний юбилей отметила жительница города-героя Керчи, ветеран Великой Отечественной войны Журбенко Нина Сергеевна.

В рамках проекта «Старшее поколение» поздравить Нину Сергеевну с юбилеем и вручить персональное поздравление Президента Российской Федерации Владимира Путина приехали депутат Керченского городского совета Артём Мирохин, заведующая отделением №1 социального обслуживания на дому Комплексного центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Керчи Анжелика Афанасьева и социальный работник Людмила Чихладзе.

В теплой душевной обстановке гости, поздравили юбиляра, пожелали ей крепкого здоровья, бодрости и хорошего настроения.

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Журбенко Нина Сергеевна родилась 17 марта 1928 года в селе Крюк, Ново-Оскольского района, Курской области, в многодетной семье. Отец Сергей Григорьевич работал в колхозе, мама Александра Ивановна занималась воспитанием шестерых детей. В 1935 году Нина Сергеевна пошла в школу, с 13-ти лет работала с матерью в колхозе, пахали поле на коровах, убирали картошку, свёклу. После окончания Великой Отечественной войны осталась работать в родном колхозе. В 1946 году родной брат Нины Сергеевны пригласил переехать в город Керчь. В Керчи работала в столовой, буфетчицей. В 1957 году Нина Сергеевна вышла замуж, продолжая работать в сфере общественного питания, откуда в 1983 году вышла на заслуженный отдых. За долголетний и добросовестный труд награждена медалью «Ветеран труда».

За заслуги перед Родиной награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и многими юбилейными медалями.

Нина Сергеевна выразила благодарность и признательность за оказанное внимание со стороны Президента Российской Федерации Владимира Путина и прибывших гостей.

Текст и фото: Заведующая отделением №1 социального обслуживания на дому Анжелика Афанасьева

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