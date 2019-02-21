В Керчи троллейбусы не вышли сегодня на маршрут: Керчьгортанс ждет визита Аксёнова

Остановки в Керчи сегодня с утра переполнены — ни один троллейбус сегодня не вышел на линию.
По предварительным данным, водители отказались выходить на работу на технике, которая не соответствует требованиям техники безопасности.
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Сегодня в Керчи с рабочим визитом находится Глава Республики Крым Сергей АКСЁНОВ. На предприятии «Керчьгортранс» ожидают прибытия АКСЁНОВА, Сергея БОРОЗДИНА и Министра транспорта Республики Крым.
Напомним, что на днях Глава Крыма заинтересовался ситуацией, создавшейся на предприятии, и поручил прокуратуре Крыма проверить работу «Керчьгортранса».