В Керчи «тушили» пожар на Камыш-Бурунской ТЭЦ (ФОТО)

В Керчи спасатели условно тушили пожар на Камыш-Бурунской ТЭЦ. Цель учений по тушению пожара была успешно достигнута.

В соответствии с графиком проведения пожарно-тактических учений, а также с целью повышения уровня готовности личного состава по ведению действий, связанных с тушением пожаров на энергетических объектах подразделениями 3 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы по Республике Крым были проведены плановые пожарно-тактические учения на АО «КРЫМТЭЦ» Камыш-Бурунская ТЭЦ.

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По тактическому замыслу занятия, пожарные должны были потушить пожар, возникший в резервуаре «Камыш-Бурунской ТЭЦ», расположенном на территории станции. На момент прибытия первых подразделений пожар распространился на площадь 252 квадратных метра, угрожая распространением на соседний резервуар и выведением из рабочего состояния турбины и котлов, что приведёт к отключению значительного количества потребителей от электроэнергии на длительное время. Это может привести к значительным материальным потерям. Территория нахождения резервуаров будет сильно задымлена.

Всего в проведении пожарно-тактических учений принимали участие 8 единиц техники и 49 человека личного состава.

В ходе пожарно-тактических учений были проверена спецтехника и отработаны действия администрации работников и персонала объекта в случае чрезвычайной ситуации, готовность работников к реагированию при обнаружении пожара и проведению первоочередных мер и минимизации последствий до прибытия сил и средств пожарных подразделений, действия пожарной службы города Керчи, действия по спасению сотрудников АО «КРЫМТЭЦ» Камыш-Бурунская ТЭЦ.

Цель учения была успешно достигнута.

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