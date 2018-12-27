В Керчи у стихийщиков изъяли и уничтожили более 28 килограммов рыбы

Специалисты отдела ветеринарии города Керчь и Ленинского района совместно с сотрудниками Администрации города Керчи провели контрольно-надзорные мероприятия, направленные на выявление и пресечение правонарушений, связанных с реализацией товаров или оказанием услуг в местах, неустановленных для этих целей. Об этом сообщает пресс-служба государственного комитета ветеринарии Республики Крым.

В результате проведенного рейда, у стихийных торговцев было изъято более 28 килограммов пиленгаса. Рыба продавалась без наличия ветеринарных сопроводительных документов и сведений о собственнике товара.

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Вся некачественная и опасная продукция уничтожена путем сжигания в крематоре.