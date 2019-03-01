В Керчи уберут наружную рекламу

В Этом году уберут около 150 рекламных конструкция по всему городу.

Глава Администрации Керчи Сергей БОРОЗДИН отчитался о проделанной работе в сфере наружной рекламы и рассказал о планах на 2019 год.

«Подготовлен перечень, состоящий из 97-ми незаконно установленных рекламных конструкций (18 – билбордов и 79 сити-лайтов), для осуществления мероприятий по демонтажу. Выданы предписания на демонтаж 42-х отдельно стоящих, незаконно установленных и эксплуатируемых рекламных конструкций и 65 предписаний на демонтаж рекламных конструкций, размещенных на зданиях, строениях и сооружениях».

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За отчетный период демонтирован 21 объект, из которых 7 демонтированы собственниками, 14 –уполномоченным подразделением Администрацией города Керчи.