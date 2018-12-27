В Керчи убили человека

Сегодня в социальных сетях появилась информация о том, что в доме по улице Ворошилова произошло убийство. По словам керчан, полицейские обнаружили тело человека с ножевыми ранениями.

В Следственном комитете журналистам КерчьИНФО подтвердили информацию о том, что сегодня был найден криминальный труп со следами насилия. В данный момент на месте работают криминалисты.

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Официальной информации о происшествии нет. За новостями следите на нашем сайте.