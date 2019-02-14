В Керчи умер человек, заражённый свиным гриппом

В Крыму продолжается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями.

На территории Керчи зарегистрировано 4 случая заболевания свиным гриппом. Об этом сообщает пресс-служба территориального отдела по городу Керчи и Ленинскому району Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым.

В Роспотрбнадзоре отметили, что один человек, зараженный свиным гриппом, скончался. Однако подтверждений, что смерть произошла именно от вируса гриппа, нет.

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По этому поводу проводятся исследования.