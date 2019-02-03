В Керчи уничтожили более 100 кг продукции животного происхождения без документов

Государственные ветеринарные инспектора отдела ветеринарии города Керчи и Ленинского района провели рейды по пресечению незаконной транспортировки грузов на подконтрольной территории и ликвидации мест стихийной торговли. Об этом сообщают в пресс-службе государственного комитета ветеринарии Республики Крым.

В результате проведения рейдов совместно с сотрудниками отделов ГИБДД, полиции и администрацией данных населенных пунктов установлены нарушения правил перевозки подконтрольных грузов автотранспортом, а именно перевозка двух голов крупного рогатого скота без ветеринарных сопроводительных документов. Владельцу животных вручены требования об устранении выявленных нарушений.

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В ходе рейда по местам стихийной торговли выявили продукцию без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих происхождение, качество и безопасность. 77 кг рыбной продукции, 21 кг мясопродуктов, 17 кг молочной продукции и 50 яиц изъяли из оборота и уничтожили, а 8 собственников продукции привлекли к административной ответственности на общую сумму 7 500 рублей.