В Керчи упало дерево: случайность или чудо спасли автомобили

В Керчи по улице Победы ветер повалил большое дерево. Несколько домов остались без света.

В редакцию КерчьИНФО жительница района Аршинцево прислала фото поваленного дерева.

«У нас упало большое дерево и оборвало провода. Мы теперь без света. Под этим деревом я всегда паркую свою машину. У нас практически все соседи знают кто и где ставит машину и редко бывает, когда место занимают. А тут, видимо приезжие, поставили на это место свою. Ну и я поставила машину дальше. И слава Богу. Иначе сегодня меня бы ждал неприятный сюрприз. Чудо или случайность?», — пишет керчанка.

Другой автомобиль тоже не пострадал. Чего не скажешь про линию электропередач.

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Сейчас дерево уже убирают с проезжей части. Потом проведут работы по восстановлению ЛЭП. Сколько это займет времени пока неизвестно.

В Керчи рухнуло дерево

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