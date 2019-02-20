В Керчи управляющая компания работала без лицензии

Прокуратура возбудила административное дело.

Керченская прокуратура провела проверку соблюдения требований законодательства об обращении с отходами. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что ООО «Городская управляющая компания №1» занимается сбором и транспортировкой отходов I-IV классов опасности без специального разрешения.

Ввиду выявленного нарушения требований, прокурор города возбудил в отношении управляющей компании дело об административном правонарушении — осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, если она обязательна.

Читайте: В Ленинском районе оштрафовали главного бухгалтера

«Решением Арбитражного суда Республики Крым юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 40 000 рублей», — рассказывают в пресс-службе.

В настоящее время управляющая компания не осуществляет деятельность, на которую не имело лицензии.