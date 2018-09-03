В Керчи управляющая компания создала опасную свалку мусора в жилом районе

Керчане жалуются на управляющую компанию «Марат».

в социальной сели керчанка опубликовала фотофакт, где сотрудники УК «Марат» выгрузили мусор рядом с контейнерной площадкой в одном из дворов:

«Чистота по-керченски!!! Выхожу утром из подъезда и вижу такую картину: к мусорным бакам подъезжает машина УК «Марат» и начинает ВЫГРУЖАТЬ мусор рядом с баком. Наш двор и так чистотой не блещет, так «Марат» решил, что приехать и вывалить хлам во дворе дома это нормально».

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Мусор представляет из себе свалку листьев, коробок и прочего, что может легко загореться. Жители микрорайона считают такую свалку не только недопустимой с точки зрения чистоты города, но и с точки зрения безопасности.

Фото из социальной сети

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