В Керчи ураган вырывает деревья с корнями (ВИДЕО)

Сильный ветер в Керчи вырывает деревья из почвы.
Керчане прислали в редакцию КерчьИНФО видео, где высокий тополь буквально вырвало порывами ветра из почвы.
Это далеко не единичный случай в нашем городе. Даже крепкие деревья не выдерживают такого сильного ветра. Они падают на машины, дома, линии электропередач.
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Мы следим за ситуацией в городе и обновляем статью со сводкой происшествий.
Керчане, будьте предельно осторожны. Сегодня лучше остаться дома.