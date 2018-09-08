В Керчи ураган вырывает деревья с корнями (ВИДЕО)

Сильный ветер в Керчи вырывает деревья из почвы.

Керчане прислали в редакцию КерчьИНФО видео, где высокий тополь буквально вырвало порывами ветра из почвы.

Это далеко не единичный случай в нашем городе. Даже крепкие деревья не выдерживают такого сильного ветра. Они падают на машины, дома, линии электропередач.

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Мы следим за ситуацией в городе и обновляем статью со сводкой происшествий.

Керчане, будьте предельно осторожны. Сегодня лучше остаться дома.

В Керчи ветер вырывает деревья с корнями. ВИДЕО

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