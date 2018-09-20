В Керчи установили личность утопленника: мужчину разыскивали два дня

Выяснилось, что это разыскиваемый Василий Иванович ЛЮТЫЙ.

Вчера в районе керченского рыбного порта сотрудники МЧС выловили труп мужчины. В следственном комитете журналистам КерчьИНФО подтвердили информацию о том, погибшим оказался Василий ЛЮТЫЙ, который пропал несколько дней назад.

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У Василия Ивановича недавно умерла супруга. Сотрудники полиции сообщили, что он неоднократно говорил о суициде. Очевидно горе потери родного и любимого человека стало слишком велико для Василия Ивановича.

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