В Керчи устраивают насыпь для Ж/Д подхода к Крымскому мосту (ВИДЕО и ФОТО)

В районе путепровода по ШГС строители делают насыпь для железнодорожных подходов к Крымскому мосту.
Строительство «бархатного пути» заметно прибавляет темпы. В Керчи работа стала еще более масштабной. Параллельно автоподходам к Крымскому мосту ведется устройство насыпи для железной дороги.
Сейчас процесс идет рядом с городком строителей, поэтому керчане ежедневно видят все детали.
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Десятки грузовиков, экскаваторы задействованы в формировании насыпи. Катком укатывается и укрепляется поверхность — основание под будущее железное полотно.
Теперь ждем, когда на этом участке начнут укладывать шпалы. Так, шаг за шагом, день за днем, на наших глазах растет еще одна дорога в Крым.
Железнодорожные подходы к Крымскому мосту. ВИДЕО
В Керчи устраивают насыпь для Ж/Д подхода к Крымскому мосту