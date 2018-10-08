В Керчи устраивают насыпь для Ж/Д подхода к Крымскому мосту (ВИДЕО и ФОТО)

В районе путепровода по ШГС строители делают насыпь для железнодорожных подходов к Крымскому мосту.

Строительство «бархатного пути» заметно прибавляет темпы. В Керчи работа стала еще более масштабной. Параллельно автоподходам к Крымскому мосту ведется устройство насыпи для железной дороги.

Сейчас процесс идет рядом с городком строителей, поэтому керчане ежедневно видят все детали.

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Десятки грузовиков, экскаваторы задействованы в формировании насыпи. Катком укатывается и укрепляется поверхность — основание под будущее железное полотно.

Теперь ждем, когда на этом участке начнут укладывать шпалы. Так, шаг за шагом, день за днем, на наших глазах растет еще одна дорога в Крым.

Железнодорожные подходы к Крымскому мосту. ВИДЕО

В Керчи устраивают насыпь для Ж/Д подхода к Крымскому мосту

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