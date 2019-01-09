В Керчи устраняют два порыва водовода

В редакцию КерчьИНФО пришло письмо, в котором жительница улицы Заречной написала, что у нее в квартире уже несколько часов нет воды. Наши журналисты не оставили это без внимания и сразу же позвонили главному инженеру керченского водоканала Абжелу КУРТАМЕТОВУ.

Мужчина сообщил, что сотрудники предприятия уже работают над устранением проблемы. Причина отсутствия воды заключаются в том, что на улице Комарова произошел порыв водовода по вине испортившейся задвижки. Устранить его довольно сложно из-за таявшего снега.

Читайте: Ночью в Керчи горела «Волга»

Кроме того, вторая утечка произошла на Вокзальном шоссе. Сообщается, что там снижено давление и до верхних этажей вода может не доходить.

Водоснабжение восстановят приблизительно к 17:00.