В Керчи утвердят Генеральный план города

На внеочередной сессии горсовета будет утвержден Генплан города. Новый план уже опубликован в сети.
На этой неделе, 11 октября, состоится внеочередная 100 сессия 1 созыва Керченского городского совета. Главный вопрос — утверждение Генерального плана города Керчи. Об этом сообщается в проекте решений Горсовета на официальном сайте органа.
Читайте: Зима близко: в Крыму готовятся к содержанию дорог в зимний период
Генеральный план города — это несколько карт, которые отображают системы коммунальных сетей, дорог, указывает границы муниципального образования, территории инвестиционных объектов и многое другое.
В ходе 100 сессии Решение 11 сессии 6 созыва Керченского городского совета от 29 июня 2011г
«Об утверждении Генерального плана города Керчи» утратит свою силу.
Ознакомиться с подробным планом Керчи можно здесь.