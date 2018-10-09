В Керчи утвердят Генеральный план города

На внеочередной сессии горсовета будет утвержден Генплан города. Новый план уже опубликован в сети.

На этой неделе, 11 октября, состоится внеочередная 100 сессия 1 созыва Керченского городского совета. Главный вопрос — утверждение Генерального плана города Керчи. Об этом сообщается в проекте решений Горсовета на официальном сайте органа.

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Генеральный план города — это несколько карт, которые отображают системы коммунальных сетей, дорог, указывает границы муниципального образования, территории инвестиционных объектов и многое другое.

В ходе 100 сессии Решение 11 сессии 6 созыва Керченского городского совета от 29 июня 2011г

«Об утверждении Генерального плана города Керчи» утратит свою силу.

Ознакомиться с подробным планом Керчи можно здесь.

Генеральный план Керчи

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