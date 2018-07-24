В Керчи в 2020 году планируют вывести из эксплуатации Камыш-Бурунскую ТЭЦ

С января 2022 года компания «КрымТэц» планирует начать вывод из эксплуатации Камыш-Бурунской ТЭЦ по причине того, что она морально устарела и экономически не выгодна для региона. Об этом генеральный директор АО «КрымТэц» Тарас ЦЕЛЫЙ проинформировал главу Администрации города Керчи Сергея БОРОЗДИНА на встрече 19 июня.

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Дата начала мероприятий 1 января 2022 года. По словам руководителей, реконструировать ТЭЦ нецелесообразно, так как до 2031 года в Керчи будет произведена децентрализацию источников тепловой энергии и полный вывод из эксплуатации магистральных теплотрасс, отходящих от Камыш-Бурунской ТЭЦ.

«Мы принимаем решение города, но ТЭЦ не может полноценно работать, если тепловая энергия не будет востребована, таковы ее технические особенности, — сказал Тарас Целый. — До 2022 года мы продолжим нашу работу, поскольку жителей без тепла оставлять, безусловно, нельзя ни при каких обстоятельствах. Но с 2022 мы не видим возможности для функционирования Камыш-Бурунской ТЭЦ», — сказано в сообщении.

Генеральный директор «КрымТэц» пообещал главе города Керчь, что будет поддерживать ТЭЦ и теплотрассы в работоспособном состоянии, но ни какой замены оборудования и трубопровода не предполагается, так как существующие на данный момент тарифы в городе на тепловую энергию не могут вывести такие работы.

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